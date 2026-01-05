„Ich will zehn Kilo verlieren!“ So schaffen Sie es

Entscheidend ist nicht, weniger zu essen, sondern richtig zu essen. Wer sich an diese paar Punkte hält, kann damit zügig abnehmen. Je nach Ausgangsgewicht und Alter sind zehn Kilo Abnahme in drei Monaten gut zu schaffen und das mit drei hochwertigen Mahlzeiten am Tag. Wer es langsamer angehen möchte und Schritt für Schritt die neuen, gesunden Gewohnheiten etabliert – der braucht für „seine“ zehn Kilo dann eben etwas länger. Egal, ob langsam oder zügig – Abnehmen funktioniert nur mit Essen. Am besten mit Essen, das auch schmeckt.