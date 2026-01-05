„Ich will zehn Kilo verlieren!“ So schaffen Sie es

Zehn Kilo weniger auf der Waage - eine große Herausforderung, die man aber schaffen kann. Nicht mit Hungern, Kalorienzählen oder radikalem Verzicht, sondern mit einer raffinierten Ernährungsstrategie. Abnehmcoach Ursula Vybiral zeigt, wie nachhaltiges Abnehmen gelingt.
Entscheidend ist nicht, weniger zu essen, sondern richtig zu essen. Wer sich an diese paar Punkte hält, kann damit zügig abnehmen. Je nach Ausgangsgewicht und Alter sind zehn Kilo Abnahme in drei Monaten gut zu schaffen und das mit drei hochwertigen Mahlzeiten am Tag. Wer es langsamer angehen möchte und Schritt für Schritt die neuen, gesunden Gewohnheiten etabliert – der braucht für „seine“ zehn Kilo dann eben etwas länger. Egal, ob langsam oder zügig – Abnehmen funktioniert nur mit Essen. Am besten mit Essen, das auch schmeckt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.