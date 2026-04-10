Seltene Krankheit: Stellas Kampf ums Überleben

Als Stella vor fast 27 Jahren mit beachtlichen 4,68 Kilogramm und 53 Zentimetern Größe auf die Welt kam, ahnte ihre Mutter Dr. Irene Promussas bereits, dass etwas nicht stimmte. Der erste Verdacht, das hohe Gewicht des Babys könne auf Diabetes der Mama hinweisen, erhärtete sich nicht. Daher lag die Vermutung nahe, dass Stellas Stoffwechsel Probleme macht. Kein leichter Start ins Leben! Viele Sorgen, durchwachte Nächte und Krankenhausaufenthalte sollten folgen ...