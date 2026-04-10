Seltene Krankheit: Stellas Kampf ums Überleben

Ein harmloser Alltag kann für Stella Promussas (26) jederzeit lebensgefährlich werden. Denn seit ihrer Geburt lebt sie mit einer seltenen Stoffwechselstörung, die unbemerkt zu schweren Unterzuckerungen führen kann. Ihre Geschichte ist ein Kampf zwischen Angst, Disziplin – und dem Willen, ein normales Leben zu führen.
Als Stella vor fast 27 Jahren mit beachtlichen 4,68 Kilogramm und 53 Zentimetern Größe auf die Welt kam, ahnte ihre Mutter Dr. Irene Promussas bereits, dass etwas nicht stimmte. Der erste Verdacht, das hohe Gewicht des Babys könne auf Diabetes der Mama hinweisen, erhärtete sich nicht. Daher lag die Vermutung nahe, dass Stellas Stoffwechsel Probleme macht. Kein leichter Start ins Leben! Viele Sorgen, durchwachte Nächte und Krankenhausaufenthalte sollten folgen ...
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