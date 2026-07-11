LIVE ab 23 Uhr: Viertelfinale Norwegen vs. England

Englische Personalsorgen

Allerdings hat Tuchel Personalsorgen – neben dem Ausfall des gesperrten Verteidigers Jarell Quansah könnte auch Innenverteidiger Marc Guehi fehlen. Der Manchester-City-Profi klagt seit dem Achtelfinal-Sieg in Mexiko (3:2) über muskuläre Probleme im Oberschenkel. Außerdem kämpft laut BBC Mittelfeldspieler Declan Rice mit einer Magen-Darm-Erkrankung. Somit könnten sich ausgerechnet gegen Haaland Lücken in der englischen Defensive auftun. „Wir wissen, welche Qualität sie haben – besonders Erling. Aber wir haben bisher einige hervorragende Defensivleistungen gezeigt“, meinte John Stones, der die letzten vier Saisonen Haaland als Teamkollegen bei Man City hatte.