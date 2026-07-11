1,2 Milliarden! Giganten-Duo in eigener Liga

Persönliche Fans – oder im Netz „Follower“. Neben den Zahlen im Vertrag mit dem Klub mittlerweile die härteste Währung im Fußball-Geschäft. Je größer die persönliche Gefolgschaft, desto interessanter sind die Stars für Werbepartner. Ein einzelnes Posting von Cristiano Ronaldo hat mittlerweile einen Werbewert von 6,7 Millionen Dollar. Mit 675 Millionen Followern ist der Portugiese auf Instagram unangefochten die Nummer eins – damit hat er so viele Anhänger wie 93 (!) Prozent aller WM-Spieler zusammen. Einzig Dauerrivale Lionel Messi kann da wenig überraschend mit 512 Millionen annähernd mithalten.