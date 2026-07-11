Alles fürs Team – aber nun zählt Kampf ums Leiberl

Nach einer Woche endet für Rapid am Sonntag das Trainingslager in Freistadt. Zum Abschluss standen für den 34 Spieler großen Tross noch verschiedene Teambuilding-Aktivitäten an. Doch in den nächsten Tests spitzt sich der Kampf ums Leiberl zu. Die „Krone“ hat alle Infos!
Mit diversen Teambuilding-Aktivitäten wie Bogenschießen steuerte Rapid gestern auf das Ende des einwöchigen Trainingslagers in Freistadt zu. „Eine gute Verbindung in der Mannschaft ist wichtig. Wir bauen auf den Teamspirit“, betont Johannes Hoff Thorup.
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