Alles fürs Team – aber nun zählt Kampf ums Leiberl

Nach einer Woche endet für Rapid am Sonntag das Trainingslager in Freistadt. Zum Abschluss standen für den 34 Spieler großen Tross noch verschiedene Teambuilding-Aktivitäten an. Doch in den nächsten Tests spitzt sich der Kampf ums Leiberl zu. Die „Krone“ hat alle Infos!