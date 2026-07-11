Merlier gewinnt auch den zweiten Massensprint

Der 33-jährige Soudal-Profi setzte sich auf der achten Etappe von Perigueux nach Bergerac bei neuerlich großer Hitze nach 180,4 km vor Biniam Girmay aus Eritrea (NSN) durch. Der am fünften Tag siegreiche Niederländer Olav Kooij (Decathlon) wurde Dritter. Für Merlier war es der fünfte Touretappensieg.