Infantino hegt nächsten gigantischen WM-Traum!

Das seien alles Themen, über die man „auf jeden Fall“ nach der WM nachdenken solle, sagte Infantino in der vergangenen Woche dem Schweizer Portal „blue Sport“ auf die Frage einer möglichen Erweiterung. Die ganze Welt müsse von der WM träumen dürfen und „nicht nur Europa und Südamerika“, sagte der Schweizer weiter.