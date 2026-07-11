Medaillenentscheidungen bei EM ohne Österreich

Die Medaillenentscheidungen bei den Segel-Europameisterschaften vor Eckernförde an der Ostsee gehen ohne österreichische Beteiligung in Szene.
Laura Farese/Matthäus Zöchling waren in der Nacra-17-Klasse nach den Samstag-Wettfahrten Elfte und verpassten das Finale um vier Punkte. „Die fehlenden Punkte kann man sicher überall finden. Uns hat über die gesamte Regatta die Konstanz gefehlt“, sagte Farese. Die 49er-Vizeweltmeister Keanu Prettner und Jakob Flachberger wurden 17.
„Wir werden das analysieren und haben zudem schon Ideen, was man vor allem bei leichtem Wind verbessern kann. Das Trainingslager in Los Angeles kommt dazu gerade recht, wir haben viel Zeit zum Austesten“, erklärte Prettner.
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