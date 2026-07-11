Zug um Zug: Der Kampf um den perfekten Schnitt

Dongeln, daungeln, dangeln – in Preding, wo sieben Bundesländer im Wettkampf aufeinandertreffen, hört man das Wort in allen möglichen Dialektformen. Doch es geht immer ums Gleiche – ums Dengeln, das Schärfen der Sense. Denn die muss eine richtige gute Schneid’ haben, will man beim Bundesentscheid im Sensenmähen reüssieren!