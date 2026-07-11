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So klingt der Samstag wettertechnisch aus

Österreich
11.07.2026 18:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Harald Küng)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Samstag verabschiedet sich in weiten Teilen Österreichs von seiner freundlichen Seite. Wer den Abend noch für einen Spaziergang, einen Sprung ins Wasser oder einen Besuch im Gastgarten nutzen möchte, hat meist gute Karten. Allerdings bleibt der Himmel nicht überall wolkenlos.

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Vor allem im Bergland können sich bis in die Abendstunden noch einzelne Schauer oder Gewitter bilden. Abseits davon bleibt es aber häufig trocken, und vielerorts zeigt sich sogar noch einmal die Sonne.

Elf bis 18 Grad in der Nacht auf Sonntag
In der Nacht beruhigt sich das Wetter zunehmend. Die letzten Schauer klingen ab, der Himmel lockert vielerorts auf und die Temperaturen gehen auf angenehme elf bis 18 Grad zurück. Vor allem in den Frühstunden kann es regional schon wieder richtig frisch werden.

Wie das Wetter am Sonntag in Ihrem Bundesland aussieht, sehen Sie wie immer in unserer interaktiven Wetterkarte:

Sonntag bleibt teilweise wechselhaft
Der Sonntag startet dann für die meisten mit viel Sonnenschein. Im Laufe des Tages mischen sich zwar wieder ein paar Wolken dazu, und über den Bergen sind vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich. Insgesamt überwiegt aber das sommerliche Wetter bei 24 bis 31 Grad.

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