So klingt der Samstag wettertechnisch aus

Elf bis 18 Grad in der Nacht auf Sonntag

In der Nacht beruhigt sich das Wetter zunehmend. Die letzten Schauer klingen ab, der Himmel lockert vielerorts auf und die Temperaturen gehen auf angenehme elf bis 18 Grad zurück. Vor allem in den Frühstunden kann es regional schon wieder richtig frisch werden.