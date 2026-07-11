Holzner: Vom Campingplatz auf die Starnacht-Bühne

Für Papa Gerhard schließt sich damit ein Kreis. „Das ist ein Highlight, dass wir jetzt gemeinsam am Wörthersee sind”, sagt er. Als einziger Mann in der Familie (Natalie hat noch zwei Schwestern) habe er früher allerdings manchmal alle Hände voll zu tun gehabt. „Es war sehr turbulent. Man muss immer richtig steuern, dass da alles funktioniert”, erzählt er mit einem Schmunzeln.