„Malen goldenen Lack über die bronzene Generation“

Die große Sensation blieb aus. Spanien ist weiter, Belgien raus! „Enttäuschend, weil wir doch so lange gut dagegengehalten haben. Es war toll, dass wir nach dem 0:1 so schnell zurückgekommen sind. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir nur noch verteidigt“, sagt Jan Pieter Martens, der als Sportdirektor beim slowakischen Vizemeister Dunajska Streda arbeitet. Die goldene Generation um Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku und Co. bleibt somit titellos.