„Malen goldenen Lack über die bronzene Generation“

Gemeinsam mit Freunden schaute sich Jan Pieter Martens den Viertelfinal-Hit von Belgien gegen Spanien an. Das Happy End blieb aus. „Schade, aber es war verdient. Auch wenn das Gegentor zum 1:2 vermeidbar gewesen wäre“, sagt der ehemalige Mädchenschwarm von Sturm. Die titellose goldene Generation von Belgien verteidigt er.
Die große Sensation blieb aus. Spanien ist weiter, Belgien raus! „Enttäuschend, weil wir doch so lange gut dagegengehalten haben. Es war toll, dass wir nach dem 0:1 so schnell zurückgekommen sind. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir nur noch verteidigt“, sagt Jan Pieter Martens, der als Sportdirektor beim slowakischen Vizemeister Dunajska Streda arbeitet. Die goldene Generation um Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku und Co. bleibt somit titellos.
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