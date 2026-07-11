Dragons ziehen gegen Vikings in Austrian Bowl ein

Der Titelverteidiger aus Floridsdorf gewann das Halbfinale der Austrian Football League am Samstag vor Heimpublikum angeführt von Quarterback Walter Kuhlenkamp 35:17 (14:3). Ihren Gegner für das Finale am 25. Juli in der Südstadt ermitteln am Sonntag in Prag die Graz Giants und die Prague Black Panthers.