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Champagner her! So werden Sie Besitzer einer Insel

Leben
11.07.2026 18:36
Der Traum vom eigenen kleinen Stückchen Land inmitten von Wasser: Die griechische Insel St. ...
Der Traum vom eigenen kleinen Stückchen Land inmitten von Wasser: Die griechische Insel St. Athanasios, im Bild zu sehen, ist aktuell zu haben.(Bild: Krone Kreativ/: VLADI PRIVATE ISLANDS/www.vladi-private-islands.de/Stock Adobe)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Man gönnt sich ja sonst nichts: Eine Insel nur für sich, wer will das nicht? Immer wieder bietet sich auch die Gelegenheit dazu, wenn etwa beliebte Urlaubsländer ihre kleinen Paradiese veräußern. Sie wollen die Chance auch nutzen? Wir wissen, wie Sie das anstellen – und worauf Sie dabei aufpassen sollten!

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Die Lust auf das eigene Stückchen Land inmitten von Wasser steigt gerade zur Urlaubszeit bei vielen - und immer mehr Menschen greifen bei Angeboten auch zu. Mittlerweile haben sich auch schon einige Unternehmen auf dem Privatinsel-Markt als Vermittler bzw. Makler spezialisiert.

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