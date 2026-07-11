Reglos im Wasser getrieben: 71-Jähriger reanimiert

Couragierte Badegäste wurden Samstagmittag im Kapfenberger Freibad zu Lebensrettern: Sie zogen einen reglos im Wasser treibenden 71-Jährigen aus dem Becken und begannen sofort mit der Reanimation. Der Pensionist wurde ins LKH Bruck eingeliefert.
Kurz nach 12 Uhr wurden Polizei und Rettung zu einem Badeunfall im Freibad in Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten anwesende Badegäste bereits mit der Reanimation eines 71-jährigen Mannes begonnen.
Die Polizisten unterstützten die Wiederbelebungsmaßnahmen und führten diese gemeinsam mit den Einsatzkräften des Roten Kreuzes fort. Nach der weiteren notärztlichen Versorgung konnte der Mann in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, eingeliefert werden.
Ermittlungen laufen
Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand trieb der 71-Jährige laut Zeugenaussagen zumindest eine Minute reglos im Wasser, bevor Badegäste ihn an den Beckenrand zogen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Badeunfalls dauern an.
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