LIVE ab 17 Uhr: Damen-Finale Muchová gegen Nosková

4,2 Millionen Euro stehen auf dem Spiel

Nun könnte sie in Kvitovas Fußstapfen treten – wenn die Weltranglisten-Zwölfte das Duell mit der acht Jahre älteren Weltranglisten-Neunten gewinnt. Sie sind beide miteinander befreundet und beide keine globalen Stars des Sports. Und doch stehen sie beide im Endspiel eines der vier größten Turniere des Jahres, das heuer mit dem Preisgeld für die Siegerin von 3,6 Millionen Pfund, umgerechnet also mehr als 4,2 Millionen Euro, winkt. Zum ersten Mal seit den US Open 2017 stehen sich nun wieder zwei Spielerinnen eines Landes in einem Grand-Slam-Finale gegenüber. Erstmals trifft das auf den tschechischen Tennis-Verband zu, der aktuell auch gleich zehn Spielerinnen in den Top-100 vorweisen kann.