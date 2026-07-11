LIVE ab 17 Uhr: Damen-Finale Muchová gegen Nosková

Großer Final-Tag im Damen-Bewerb des Rasen-Klassikers in Wimbledon: Im rein tschechischen Duell treffen Karolína Muchová und Linda Nosková aufeinander! Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
In Wimbledon wird eine Premieren-Siegerin bei Tennis-Grand-Slams gekürt – im ersten rein tschechischen Finale beim Londoner Rasen-Klassiker stehen sich Karolina Muchova (29) und Linda Noskova (21) gegenüber. Die beiden Tschechinnen waren bereits je mit einem Turnier-Titel vom Juni im All England Club vorstellig geworden und erwischten beide einen Lauf, der sie bis ins Endspiel trug.
Tschechische Wimbledon-Siegerinnen haben bereits System. 2011 und 2014 gewann jeweils Petra Kvitova, 2023 holte die mittlerweile wegen Dopings gesperrte Marketa Vondrousova die begehrte Venus-Rosenwasser-Schale, die Trophäe für den Frauen-Einzeltitel in Wimbledon. 2024 untermauerte Barbora Krejcikova die Nationen-Dominanz auf dem „heiligen Rasen“. Noskova schilderte dieser Tage, dass sie als Kind nicht viel Tennis geschaut habe. Ihr Wunsch, Profi zu werden, war lange Zeit nicht sehr ausgeprägt. „Aber an eines erinnere ich mich: als Petra Kvitova hier gewann. Das war einer der ersten Augenblicke, in denen ich realisierte, dass ein Sport wie Tennis existiert“, sagte Noskova.
4,2 Millionen Euro stehen auf dem Spiel
Nun könnte sie in Kvitovas Fußstapfen treten – wenn die Weltranglisten-Zwölfte das Duell mit der acht Jahre älteren Weltranglisten-Neunten gewinnt. Sie sind beide miteinander befreundet und beide keine globalen Stars des Sports. Und doch stehen sie beide im Endspiel eines der vier größten Turniere des Jahres, das heuer mit dem Preisgeld für die Siegerin von 3,6 Millionen Pfund, umgerechnet also mehr als 4,2 Millionen Euro, winkt. Zum ersten Mal seit den US Open 2017 stehen sich nun wieder zwei Spielerinnen eines Landes in einem Grand-Slam-Finale gegenüber. Erstmals trifft das auf den tschechischen Tennis-Verband zu, der aktuell auch gleich zehn Spielerinnen in den Top-100 vorweisen kann.
Die Erfahrung liegt aufseiten der öfter verletzt gewesenen Muchova, die zwar 2023 bei den French Open im Finale stand (Niederlage gegen Iga Swiatek), ihre Fähigkeiten Branchenkennern zufolge aber bisher zu selten abrufen konnte. Auch die zweifache Grand-Slam-Siegerin Coco Gauff sieht das so. „Sie verdient viel mehr Erfolg für das Talent, das sie hat“, sagte die Amerikanerin nach ihrer Niederlage im Semifinale in Wimbledon über Muchova. Auch das bisher einzige Duell mit Noskova ging an Muchova. Bei den US Open 2025 rang sie ihre Landsfrau in der dritten Runde in fast drei Stunden Spielzeit nieder.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.