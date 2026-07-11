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Heimische Kost in USA

Fisch und Steak als Garant für Erfolg bei der WM?

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.07.2026 20:05
Norwegen reitet auf der Euphoriewelle
Norwegen reitet auf der Euphoriewelle(Bild: AFP/JEWEL SAMAD)
Porträt von Michael Schütz
Von Michael Schütz

Sowohl Norwegen (gegen England) als auch Titelverteidiger Argentinien (gegen Schweiz) kämpfen um den Einzug ins WM-Halbfinale. Beide eint dabei ein vermeintlicher Schlüssel zum Erfolg: Sie haben Unmengen an heimischer Kost mit dabei. Während die Gauchos 500 Kilo Fleisch dabei haben, setzten die Norweger auf 300 Kilo Fisch, 116 Kilo Käse und 6000 Orangen!

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Es ist angerichtet für die letzten zwei Viertelfinal-Leckerbissen! Zuerst wollen die Norweger um Superstar Erling Haaland die Engländer verspeisen, um erstmals in ein WM-Halbfinale einziehen zu können. Wenige Stunden später steht für Titelverteidiger Argentinien die Schweizer am Speiseplan, an denen sie sich auch nicht verschlucken wollen. Zusätzliche Kraft soll sowohl den Norwegern als auch den Argentiniern dabei ganz viel vertraute Kost aus der Heimat geben.

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Laut Medienberichten haben die Wikinger nämlich 300 Kilogramm Fisch, 116 Kilo heimische Käse und 6000 Orange mit in die USA transportiert, um die sportliche Leistung auf ein absolutes Top-Level zu hieven. Mit Erfolg, erlebt man bislang ein wahres Fußballmärchen, das auch gegen England noch weitergehen soll.

2500 Kilo Fleisch bei der WM 2022
Doch auch bei den Gauchos um Lionel Messi dreht sich nahezu alles um das Essen aus der Heimat, das bereits vor vier Jahren der Schlüssel zum WM-Titel gewesen sein soll. Diesmal reiste man mit 500 Kilogramm Rindfleisch – darunter unter anderem Ribeye-Steak, Roastbeef, Short Ribs und Filet – im Gepäck zur WM in die USA – 2022 waren es sogar 2500 Kilo.

Messi und Co. gönnen sich auch während der WM köstliche Fleischgerichte.
Messi und Co. gönnen sich auch während der WM köstliche Fleischgerichte.(Bild: AFP/JUSTIN SETTERFIELD)

Auch diesmal wurde ordentlich gegrillt: Als man sich sich für das Sechzehntelfinale qualiziert hatte, feierte die Nationalmannschaft mit einem Barbecue. Dabei überlasst man aber nichts dem Zufall. Laut Medienberichten soll der teameigene Ernährungsberater einen täglichen Erähnungsplan mit den individuellen Fleischportionen erstellt haben, um die Fitness zu gewährleisten.

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