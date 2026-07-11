Fisch und Steak als Garant für Erfolg bei der WM?

Es ist angerichtet für die letzten zwei Viertelfinal-Leckerbissen! Zuerst wollen die Norweger um Superstar Erling Haaland die Engländer verspeisen, um erstmals in ein WM-Halbfinale einziehen zu können. Wenige Stunden später steht für Titelverteidiger Argentinien die Schweizer am Speiseplan, an denen sie sich auch nicht verschlucken wollen. Zusätzliche Kraft soll sowohl den Norwegern als auch den Argentiniern dabei ganz viel vertraute Kost aus der Heimat geben.