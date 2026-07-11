Dürre bedroht Wiens Versorgung mit Lebensmitteln

Dürre, Trockenheit, karge Felder: Wiens Landwirte warnen vor Ernteeinbußen und fordern eine Bewässerungsoffensive. Mit jeder zusätzlichen Hitzewelle steigen die Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise – wenn nicht überhaupt ganze Bereiche im wahrsten Sinn des Wortes wegtrocknen, vom Gemüse bis zum Wein.
Nach dem niederschlagsarmen Winter und dem darauf folgenden trockenen Frühjahr treibt die frühe Hitzewelle Österreich in eine ernste Trockenheit. Umweltstatistiker Gregor Laaha von der Boku Wien warnt: „Die Dürre ist in Österreich angekommen.“ Würde sich die Trockenheit weiter fortsetzen, könnte es zu größeren Belastungen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit kommen.
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