Dürre bedroht Wiens Versorgung mit Lebensmitteln

Nach dem niederschlagsarmen Winter und dem darauf folgenden trockenen Frühjahr treibt die frühe Hitzewelle Österreich in eine ernste Trockenheit. Umweltstatistiker Gregor Laaha von der Boku Wien warnt: „Die Dürre ist in Österreich angekommen.“ Würde sich die Trockenheit weiter fortsetzen, könnte es zu größeren Belastungen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit kommen.