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Superstürmer Haaland

Tormonster setzt auf Liebe, Schlaf & Zaubertrank!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.07.2026 18:19
Norwegen-Stürmer Erling Haaland hält bei 62 Toren in 54 Länderspielen.
Norwegen-Stürmer Erling Haaland hält bei 62 Toren in 54 Länderspielen.(Bild: AFP/JUSTIN SETTERFIELD)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

Er hat die Haare schön, liefert statt Eskapaden WM-Tore am Fließband, beeindruckt mit Bodenständigkeit, Humor und Muskeln. Erling Haaland (25) ballerte sich in die Herzen der Fans. Was er isst, wen er liebt – und wieso er so fit ist. 

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„Jeden Morgen hast du zwei Möglichkeiten: Mit deinen Träumen weiterzuschlafen oder aufzustehen und sie Realität werden zu lassen.“ Was Erling Braut Haaland seinen mehr als 52 Millionen Instagram-Followern als Lebensmotto ans Herz legt, hat er selbst längst umgesetzt.

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