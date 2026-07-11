Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

WM im Ticker

Argentinien gegen die Schweiz – ab 3 Uhr LIVE

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.07.2026 18:42
Argentiniens Lionel Messi
Argentiniens Lionel Messi(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Viertelfinale bei der Fußball-WM! Weltmeister Argentinien trifft auf die Schweiz, wir berichten ab 3 Uhr live – siehe Ticker unten. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier der Liveticker:

Diesmal haben die Nerven der Schweizer gehalten und der „Nati“ einen historischen Erfolg beschert. Nach 120 torlosen Minuten und einem 4:3 im Elfmeterschießen gegen Kolumbien in Vancouver steht das Schweizer Fußball-Team erstmals seit 1954 wieder in einem WM-Viertelfinale. Dank starker Paraden von Torhüter Gregor Kobel geht es in Kansas City gegen Weltmeister Argentinien mit Superstar Lionel Messi.

Gregor Kobel
Gregor Kobel(Bild: AP/Gregory Bull)

Nach jahrelangem Warten als Nummer zwei hinter Yann Sommer hat der 28-Jährige von Borussia Dortmund geschafft, was seinem Vorgänger verwehrt geblieben ist: der Einzug in die Runde der letzten Acht bei einer WM. Schon in den 120 intensiven Minuten ohne besonders hochwertigen Fußball rettete der Torhüter seine Vorderleute immer wieder mit starken Paraden. Beim Nervenkrimi vom Punkt hielt Kobel gegen den eingewechselten Cucho Hernandez, ehe Ruben Vargas den entscheidenden Elfmeter zum 4:3 verwandelte.

Elferschießen zuletzt keine Schweizer Stärke
„Etwas Schöneres kann man als Trainer nicht erfüllen. Wir stehen hier mit einem historischen Moment“, sagte ein glücklicher Murat Yakin. Der Teamchef wusste, bei wem er sich bedanken musste. „Er hat zwei, drei Big Saves gehabt. Das haben wir gewusst, dass er beim Elfmeter ein sehr, sehr guter Torhüter ist“, lobte er Kobel, dank dem die Nati endlich wieder einmal das bessere Ende in der Entscheidung vom Punkt für sich hatte. Bei der WM 2006 war die Schweiz als bisher einziges Team ausgeschieden, ohne auch nur einen Versuch zu verwerten. Es folgten im Elfmeterschießen die Niederlagen bei den Europameisterschaften 2016, 2021 (nach einem erfolgreichen Elferschießen davor gegen Frankreich) und 2024.

Murat Yakin
Murat Yakin(Bild: EPA/BOB FRID)

Wohl besonders dankbar für Kobels Glanztat gegen Hernandez war Mitspieler Manuel Akanji. Der Verteidiger hat nach 2021 und 2024 schon zum dritten Mal bei einem Elfmeterschießen für die Schweiz vergeben. „Ich bin überglücklich über die Mannschaft, wie sie reagiert hat. Mein Elfmeter war katastrophal, ich habe im letzten Moment die Entscheidung gewechselt“, sagte Akanji, der weit über das Tor schoss. Er habe schon diesmal anderen den Vortritt überlassen wollen, stellte nun aber mit einem Grinsen klar: „Das war mein letzter Elfmeter.“

Messi und Xhaka schon 2014 bei WM-Duell dabei
Nun warten Messi und Co. und die Chance zur Revanche. „Es ist der Titelverteidiger. Es geht nicht besser. Die Challenge wird immer noch schwieriger, aber wir sind für die Challenge bereit“, sagte Akanji. Bei der WM in Brasilien 2014 setzte sich die Albiceleste im Achtelfinale knapp mit 1:0 durch, Messi bereitete das Siegestor vor. Bei den Schweizern war damals schon Granit Xhaka, der die Nati heute als Kapitän anführt, dabei.

Die Schweizer verhinderten mit ihrem Erfolg ein Südamerika-Duell zwischen Argentinien und Kolumbien. „Man bezahlt für seine Fehler“, stellte Kolumbiens Teamchef Nestor Lorenzo fest. Die Fehler, das waren in diesem Fall vor allem die vergebenen Elfmeter von Hernandez und Abwehrturm Davinson Sanchez, der die Latte traf. Das Team um Bayern-Star Luis Diaz hatte bis zum Achtelfinale ein starkes Turnier gespielt und jedes seiner vier Spiele diktiert, dabei nur ein Gegentor kassiert. Dabei blieb es auch gegen die Schweiz. Doch für den ersehnten Sprung ins Viertelfinale reichte es nicht. „Wir hätten ein Tor schießen sollen“, sagte Lorenzo.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.07.2026 18:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Spanien im Halbfinale
Courtois out, Ersatz patzt: Belgien-Drama im Video
Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Die Highlights
Argentiniens verrückte Aufholjagd hier im Video
WM-Highlights
Rasenschach geht an Spanien! Ronaldo ausgeschieden
Belgiens Spieler feierten das 4:1 mit einem Trump-Tänzchen.
4:1-Sieg gegen die USA
Belgien stichelt: Trump-Tanz und Insta-Seitenhieb
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
120.913 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
119.432 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
107.271 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1116 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
921 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
860 mal kommentiert
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
WM im Ticker
Argentinien gegen die Schweiz – ab 3 Uhr LIVE
Sport Tv Logo
Martens über Belgien:
„Malen goldenen Lack über die bronzene Generation“
Sport Tv Logo
WM auf Instagram
1,2 Milliarden! Giganten-Duo in eigener Liga
Sport Tv Logo
Super-Joker Merino
„San Mikel“! Von den Krücken zum Nationalheld
Sport Tv Logo
Superstürmer Haaland
Tormonster setzt auf Liebe, Schlaf & Zaubertrank!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf