Argentinien gegen die Schweiz – ab 3 Uhr LIVE

Elferschießen zuletzt keine Schweizer Stärke

„Etwas Schöneres kann man als Trainer nicht erfüllen. Wir stehen hier mit einem historischen Moment“, sagte ein glücklicher Murat Yakin. Der Teamchef wusste, bei wem er sich bedanken musste. „Er hat zwei, drei Big Saves gehabt. Das haben wir gewusst, dass er beim Elfmeter ein sehr, sehr guter Torhüter ist“, lobte er Kobel, dank dem die Nati endlich wieder einmal das bessere Ende in der Entscheidung vom Punkt für sich hatte. Bei der WM 2006 war die Schweiz als bisher einziges Team ausgeschieden, ohne auch nur einen Versuch zu verwerten. Es folgten im Elfmeterschießen die Niederlagen bei den Europameisterschaften 2016, 2021 (nach einem erfolgreichen Elferschießen davor gegen Frankreich) und 2024.