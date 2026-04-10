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Vergleich mit Apple

Test: Diese Laufuhr lässt ihr Herz höher schlagen

Sport & Freizeit
10.04.2026 12:43
Die Huawei GT Runner 2 ist seit Anfang März erhältlich.
Die Huawei GT Runner 2 ist seit Anfang März erhältlich.(Bild: Huawei, Krone kreativ)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Der Frühling kommt und die Laufschuhe werden von Spinnweben und Staub befreit. Mit der richtigen Uhr am Gelenk lassen sich die eigenen Leistungen messen und Trainingspläne gezielt einhalten. Krone+ hat die neue Laufuhr von Huawei getestet und mit einer herkömmlichen Apple Watch SE verglichen.

0 Kommentare

Als jahrelanger Apple-User schwöre ich auf die Smartwatch SE der 2. Generation. Sie begleitet mich auf Radtouren, Laufrouten und sogar bei Trainingseinheiten im Pool. Ich bin zufrieden. Ich war zufrieden. Bis Huawei die neue GT Runner 2 auf den Markt brachte, sie der Redaktion zum Testen überließ.

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