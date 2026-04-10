Test: Diese Laufuhr lässt ihr Herz höher schlagen

Als jahrelanger Apple-User schwöre ich auf die Smartwatch SE der 2. Generation. Sie begleitet mich auf Radtouren, Laufrouten und sogar bei Trainingseinheiten im Pool. Ich bin zufrieden. Ich war zufrieden. Bis Huawei die neue GT Runner 2 auf den Markt brachte, sie der Redaktion zum Testen überließ.