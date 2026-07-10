In diesem Linzer Betrieb wird Autoschrott zu Gold

Der oberösterreichische Familienbetrieb Bernegger startet im Ennshafen bei Linz nach einer High-Tech-Kunststoffverwertungsanlage nun die weltweit erste Fabrik, die auch noch aus Schredder-Resten 99 Prozent eines Autos verarbeiten und daraus wertvolle Metalle gewinnen kann. Die einzigartige Technologie könnte auch zum Exportschlager werden.
Der Ennshafen bei Linz wird immer mehr zur Recycling-Hochburg der Welt: Derzeit wird dort die international erste und modernste Anlage zur beinahe vollständigen Verwertung von Metallresten in Betrieb genommen. „Wir können nun z. B. ein Auto zu 99 Prozent verwerten“, strahlt Kurt Bernegger, Juniorchef des gleichnamigen Familienkonzerns mit der Zentrale in Molln in Oberösterreich (rund 1000 Mitarbeiter, 220 Millionen Euro Umsatz).
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