In diesem Linzer Betrieb wird Autoschrott zu Gold

Der Ennshafen bei Linz wird immer mehr zur Recycling-Hochburg der Welt: Derzeit wird dort die international erste und modernste Anlage zur beinahe vollständigen Verwertung von Metallresten in Betrieb genommen. „Wir können nun z. B. ein Auto zu 99 Prozent verwerten“, strahlt Kurt Bernegger, Juniorchef des gleichnamigen Familienkonzerns mit der Zentrale in Molln in Oberösterreich (rund 1000 Mitarbeiter, 220 Millionen Euro Umsatz).