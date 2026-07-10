Recht auf Reparatur von Handy und Kaffeemaschine

Was bedeutet Gewährleistung?

Für jede in der EU gekaufte Ware gilt grundsätzlich die gesetzliche Gewährleistung. Bei Geräten, die innerhalb von 2 Jahren nach dem Kauf einen Mangel aufweisen, der im ersten Jahr bemerkt wurde, können Konsumenten im Zuge der gesetzlichen Gewährleistung vom Verkäufer (nicht vom Hersteller) die kostenlose Reparatur oder den Austausch der Ware verlangen. Wenn beides nicht möglich oder fehlschlägt, wird der Vertrag rückabgewickelt und der Konsument erhält den Kaufpreis zurück. Eine Garantie im Gegensatz ist eine freiwillige, vertragliche Zusatzleistung des Herstellers oder Händlers, deren Bedingungen (Dauer, Umfang) individuell festgelegt werden.