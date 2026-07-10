Warum nicht gemeinsam auf Tour, liebe Regierung?

Warum touren die beiden eigentlich nicht gemeinsam durchs Land und holen auch gleich die Dritte im Bunde an Bord? Stocker, Babler und Meinl unterwegs im Zug oder Bus. Den Menschen am Stammtisch und im Schwimmbad zuhören. Bei Diskussionen nicht die Standpunkte ihrer jeweiligen Partei, sondern die der Regierung vertreten. Gemeinsam für ihre Reformpartnerschaft und das Sparbudget werben. Als starke Truppe auftreten, nicht als selbstverliebte Einzelkämpfer.