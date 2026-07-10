Havel-Deal fix! Hartberger nun unter Roma-Legende

„Ich bin dem Verein sehr dankbar für die Möglichkeit, die sie mir gegeben haben, und für die unglaubliche Zeit, die ich hier erleben durfte“, sagte Elias Havel. „Jeder einzelne Tag hat mit dieser Mannschaft extrem viel Spaß gemacht. Ich habe hier viele Freunde fürs Leben gefunden.“ Seine neue Aufgabe nimmt der Angreifer aber schon ins Visier. „Ich will mich so schnell wie möglich in Genua eingewöhnen. FC Genua ist eine großartige Chance!“