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Havel-Deal fix! Hartberger nun unter Roma-Legende

Fußball National
10.07.2026 18:41
Elias Havel ist nun fix ein Italiener.
Elias Havel ist nun fix ein Italiener.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der Transfer ist durch! Fußball-Bundesligist Hartberg tätigte mit dem Verkauf von Topscorer Elias Havel zum italienischen Serie-A-Klub FC Genua seinen – nominell – größten Transfer bisher. Jetzt steht der Wiener unter der Fuchtel von keinem Geringeren als Ex-Weltstar Daniele De Rossi. 

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Der Angreifer macht von einer vertraglich vereinbarten Ausstiegsklausel in dem Vernehmen nach sechsstelliger Höhe Gebrauch und unterschreibt bei den „Rossoblu“ aus der Hafenstadt Genua im Nordwesten Italiens einen langfristigen Vertrag – laut italienischen Medien schließt sich Havel dem Traditionsklub sogar bis 2030 an. Erwartet wird der 23-Jährige dabei von AS Roma-Legende und Coach Daniele De Rossi, als Aktiver Weltmeister 2006.

Zitat Icon

Wir sind stolz darauf, einen Spieler von Hartberg in eine der Top-5-Ligen Europas transferieren zu können.

TSV-Obmann Erich Korherr

In insgesamt 54 Pflichtspielen für die Blau-Weißen aus der Oststeiermark erzielte der gebürtige Wiener 22 Tore. Vor allem in der vergangenen Saison wusste der schnelle Offensivspieler zu überzeugen und verbuchte 13 Treffer sowie vier Assists – damit wurde er drittbester Scorer der Bundesliga.

„Ich bin dem Verein sehr dankbar für die Möglichkeit, die sie mir gegeben haben, und für die unglaubliche Zeit, die ich hier erleben durfte“, sagte Elias Havel. „Jeder einzelne Tag hat mit dieser Mannschaft extrem viel Spaß gemacht. Ich habe hier viele Freunde fürs Leben gefunden.“ Seine neue Aufgabe nimmt der Angreifer aber schon ins Visier. „Ich will mich so schnell wie möglich in Genua eingewöhnen. FC Genua ist eine großartige Chance!“

Bei Havel rief jetzt ein Klub aus einer Top-5-Liga an.
Bei Havel rief jetzt ein Klub aus einer Top-5-Liga an.(Bild: GEPA)
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TSV-Obmann Erich Korherr: „Wir sind stolz darauf, einen Spieler von Hartberg in eine der Top-5-Ligen Europas transferieren zu können. Das zeigt einmal mehr, dass sich gute Leistungen bei uns auszahlen und Hartberg für talentierte Spieler eine hervorragende Plattform für den nächsten Karriereschritt ist.“

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