Tour de France: Merlier siegt im Massensprint

Der Belgier Tim Merlier hat im Massensprint die siebente Etappe der Tour de France für sich entschieden. Der 33-jährige Soudal-Profi behauptete sich am Freitag nach flachen 175 km von Hagetmau in Bordeaux vor dem Norweger Sören Waerenskjold (Uno-X) und Biniam Girmay (NSN) aus Eritrea.