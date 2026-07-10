Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Die perfekte Adresse“

ÖFB-Goalie Schlager wechselt nach Deutschland

Fußball International
10.07.2026 19:06
Alexander Schlager
Alexander Schlager(Bild: AFP/CHARLOTTE WILSON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Deal ist perfekt! Nach starken Leistungen bei der WM wechselt ÖFB-Teamtormann Alexander Schlager von Red Bull Salzburg zum deutschen Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. Die seit Tagen anhaltenden Gerüchte wurden am Freitagabend von den beiden Klubs bestätigt, der 30-Jährige tritt damit sein erstes Profi-Auslandsengagement an. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Schlager könnte sich mit dem estnischen Teamgoalie Karl Hein ein Duell um die Nummer eins liefern.

Nach drei Jahren in Salzburg, wo die erhofften Titelgewinne ausblieben, trifft Schlager nun beim 15. der abgelaufenen Bundesligasaison auf mehrere Landsleute: Romano Schmid, Marco Friedl und Marco Grüll kicken ebenfalls in Bremen, in der Vergangenheit waren es u.a. Andreas Herzog, Zlatko Junuzovic, Sebastian Prödl und Bruno Pezzey.

„Die perfekte Adresse“
Erst kürzlich hat Schlager bei der WM das Highlight seiner Karriere erfahren. Wenn er über die Zeit mit der österreichischen Nationalmannschaft in den USA spricht, funkeln seine Augen. Dabei kam der 30-Jährige auch in das Gespräch mit seinen künftigen Vereinsteamkollegen Marco Friedl und Romano Schmid. „Ich habe das eine oder andere Wort mit ihnen gewechselt“, schmunzelt Schlager. „Ich freue mich, dass ich mit den beiden, aber auch Grülli, nun hier sein kann.“

„Am Ende des Tages will ich mehr und habe das Gefühl, dass Werder die perfekte Adresse ist“, erklärt Schlager seinen Wechsel. „Ich kann mich mit diesem Verein sehr gut identifizieren und das war ausschlaggebend für das ganze Projekt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
10.07.2026 19:06
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Alexander Schlager
Deutschland
ÖFBSV Werder Bremen
Red Bull
Sommer
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
110.310 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
104.577 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Ski Alpin
Ski-Familie trauert! Ex-Ski-Ass (41) gestorben
92.215 mal gelesen
Trauer um Ex-Ski-Ass TJ Lanning.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1857 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1115 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
842 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Mehr Fußball International
WM im Ticker
Spanien gegen Belgien ab 21 Uhr LIVE
Trump, Infantino & Co.
„Macht mich sprachlos!“ Ex-Schiri greift FIFA an
Die Zeit läuft davon
Lage immer dramatischer! Traditionsklub am Abgrund
„Die perfekte Adresse“
ÖFB-Goalie Schlager wechselt nach Deutschland
Klub gibt bekannt
Trikot-Überraschung für Arnautovic bei Roter Stern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf