ÖFB-Goalie Schlager wechselt nach Deutschland

„Die perfekte Adresse“

Erst kürzlich hat Schlager bei der WM das Highlight seiner Karriere erfahren. Wenn er über die Zeit mit der österreichischen Nationalmannschaft in den USA spricht, funkeln seine Augen. Dabei kam der 30-Jährige auch in das Gespräch mit seinen künftigen Vereinsteamkollegen Marco Friedl und Romano Schmid. „Ich habe das eine oder andere Wort mit ihnen gewechselt“, schmunzelt Schlager. „Ich freue mich, dass ich mit den beiden, aber auch Grülli, nun hier sein kann.“