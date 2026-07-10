ÖFB-Goalie Schlager wechselt nach Deutschland

Der Deal ist perfekt! Nach starken Leistungen bei der WM wechselt ÖFB-Teamtormann Alexander Schlager von Red Bull Salzburg zum deutschen Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. Die seit Tagen anhaltenden Gerüchte wurden am Freitagabend von den beiden Klubs bestätigt, der 30-Jährige tritt damit sein erstes Profi-Auslandsengagement an.
Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Schlager könnte sich mit dem estnischen Teamgoalie Karl Hein ein Duell um die Nummer eins liefern.
Nach drei Jahren in Salzburg, wo die erhofften Titelgewinne ausblieben, trifft Schlager nun beim 15. der abgelaufenen Bundesligasaison auf mehrere Landsleute: Romano Schmid, Marco Friedl und Marco Grüll kicken ebenfalls in Bremen, in der Vergangenheit waren es u.a. Andreas Herzog, Zlatko Junuzovic, Sebastian Prödl und Bruno Pezzey.
„Die perfekte Adresse“
Erst kürzlich hat Schlager bei der WM das Highlight seiner Karriere erfahren. Wenn er über die Zeit mit der österreichischen Nationalmannschaft in den USA spricht, funkeln seine Augen. Dabei kam der 30-Jährige auch in das Gespräch mit seinen künftigen Vereinsteamkollegen Marco Friedl und Romano Schmid. „Ich habe das eine oder andere Wort mit ihnen gewechselt“, schmunzelt Schlager. „Ich freue mich, dass ich mit den beiden, aber auch Grülli, nun hier sein kann.“
„Am Ende des Tages will ich mehr und habe das Gefühl, dass Werder die perfekte Adresse ist“, erklärt Schlager seinen Wechsel. „Ich kann mich mit diesem Verein sehr gut identifizieren und das war ausschlaggebend für das ganze Projekt.“
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