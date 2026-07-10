Wie Meerschweinchen „Popcorn“ machen

„Popcorning“ hat nichts mit springenden Maiskörnern oder einem Filmabend zu tun. Und doch sorgt der Begriff für großes Kino im Alltag von Meerschweinchenfreunden. Die „Krone“ erklärt, was dahintersteckt.
„Popcorning“ klingt nach knusprigem Mais, hat aber mit einer ganz anderen Art von Aufpoppen zu tun. Gemeint ist ein Verhalten, das Meerschweinchenhalter besonders gerne beobachten. Plötzlich schießt der kleine Nager mit allen vier Pfoten in die Höhe, wölbt dabei den Rücken oder streckt sich. Wieder am Boden, setzt auch schon der nächste Sprung ein.
Die jungen Wilden
Manchmal kommt sogar eine kleine Drehung in der Luft dazu. Genau wie bei springenden Maiskörnern in einer heißen Pfanne wirkt der Sprung unerwartet, unkontrolliert und voller Energie. „Popcorning“ ist Ausdruck purer Lebensfreude. Es passiert, wenn Meerschweinchen miteinander spielen, neugierig Neues erkunden oder erwartungsvoll auf Futter reagieren. Vor allem Jungtiere scheinen dabei regelrecht vor Freude zu explodieren.
Warum es plötzlich „poppt“
So bewusst die Sprünge wirken, wahrscheinlich sind sie es gar nicht. Fachleute gehen davon aus, dass es sich um einen Reflex handelt. Ein äußerer Reiz genügt als kurzer Impuls, damit sich die Muskulatur so zusammenzieht, dass das Tier regelrecht abhebt. Bis zu 25 Zentimeter hoch können diese Mini-Explosionen gehen. Wer Meerschweinchen hält, sollte das wissen, denn ein Gehege braucht nicht nur ausreichend Fläche, sondern auch viel Luft nach oben.
Warnsignal oder Freudensprung
Wirkt der Sprung wie eine Zuckung, die den ganzen Körper durchläuft, und ist er von schrillem Fiepen begleitet, kann das auf Schmerzen hindeuten. In diesem Fall gehört das Meerschweinchen zum Tierarzt. Lässt sich das ausschließen, ist meist einfach nur gute Laune im Spiel.
Bei Fragen zur Haltung, Fütterung sowie Pflege von Meerschweinchen:
Laut 2. Tierhaltungsverordnung zum österreichischen Tierschutzgesetz gilt:
Nie allein: Meerschweinchen müssen paarweise oder in Gruppen gehalten werden – Einzelhaltung ist verboten. Nicht gemeinsam mit Kaninchen
Platzbedarf: für 1 bis 2 Tiere mindestens
100 x 60 x 50 Zentimeter (L x B x H), pro weiterem Tier zusätzlich 2000 Quadratzentimeter
Ausstattung: Schlafhöhle und erhöhte Liegeflächen sind Pflicht
Zum „Popcorn“ animieren
Regelmäßige Zuwendung und Beschäftigung wirken sich positiv auf Meerschweinchen aus. Fühlen sie sich im Auslauf sicher, zeigen sie mitunter gleich mehrere Luftsprünge hintereinander. Auch nach dem Hochnehmen und kurzen Streicheleinheiten folgt oft ein Energieschub.
Das Verhalten lässt sich häufig auch durch ein besonders beliebtes Leckerli auslösen. Bei sehr lebhaften „Popcornern“ reicht mit der Zeit oft schon der bloße Anblick der Belohnung, um die ersten Luftsprünge zu provozieren. Wird dabei konsequent ein bestimmtes Signalwort verwendet, kann das Tier dieses mit dem Futter verknüpfen. Im Idealfall genügt dann irgendwann ein schlichtes „Popcorn!“, und das Meerschweinchen hebt erwartungsvoll ab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.