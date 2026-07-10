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Wie Meerschweinchen „Popcorn“ machen

Tierecke
10.07.2026 18:01
In Österreich müssen Meerschweinchen paarweise oder in Gruppen gehalten werden.
In Österreich müssen Meerschweinchen paarweise oder in Gruppen gehalten werden.(Bild: Rita Kochmarjova - stock.adobe.com)
Porträt von Diana Zwickl
Von Diana Zwickl

„Popcorning“ hat nichts mit springenden Maiskörnern oder einem Filmabend zu tun. Und doch sorgt der Begriff für großes Kino im Alltag von Meerschweinchenfreunden. Die „Krone“ erklärt, was dahintersteckt.

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„Popcorning“ klingt nach knusprigem Mais, hat aber mit einer ganz anderen Art von Aufpoppen zu tun. Gemeint ist ein Verhalten, das Meerschweinchenhalter besonders gerne beobachten. Plötzlich schießt der kleine Nager mit allen vier Pfoten in die Höhe, wölbt dabei den Rücken oder streckt sich. Wieder am Boden, setzt auch schon der nächste Sprung ein.

Die jungen Wilden
Manchmal kommt sogar eine kleine Drehung in der Luft dazu. Genau wie bei springenden Maiskörnern in einer heißen Pfanne wirkt der Sprung unerwartet, unkontrolliert und voller Energie. „Popcorning“ ist Ausdruck purer Lebensfreude. Es passiert, wenn Meerschweinchen miteinander spielen, neugierig Neues erkunden oder erwartungsvoll auf Futter reagieren. Vor allem Jungtiere scheinen dabei regelrecht vor Freude zu explodieren.

Warum es plötzlich „poppt“
So bewusst die Sprünge wirken, wahrscheinlich sind sie es gar nicht. Fachleute gehen davon aus, dass es sich um einen Reflex handelt. Ein äußerer Reiz genügt als kurzer Impuls, damit sich die Muskulatur so zusammenzieht, dass das Tier regelrecht abhebt. Bis zu 25 Zentimeter hoch können diese Mini-Explosionen gehen. Wer Meerschweinchen hält, sollte das wissen, denn ein Gehege braucht nicht nur ausreichend Fläche, sondern auch viel Luft nach oben.

Warnsignal oder Freudensprung
Wirkt der Sprung wie eine Zuckung, die den ganzen Körper durchläuft, und ist er von schrillem Fiepen begleitet, kann das auf Schmerzen hindeuten. In diesem Fall gehört das Meerschweinchen zum Tierarzt. Lässt sich das ausschließen, ist meist einfach nur gute Laune im Spiel.

Alles über Meerschweinchen

Bei Fragen zur Haltung, Fütterung sowie Pflege von Meerschweinchen:

  • Tierschutzverein Meerika – mehrfach ausgezeichnet für Einsatz im Tierschutz
    2822 Bad Erlach
    Telefon: 0660/454 06 43
    E-Mail: meerika@gmx.at
    Homepage Meerika

  • Laut 2. Tierhaltungsverordnung zum österreichischen Tierschutzgesetz gilt:

    Nie allein: Meerschweinchen müssen paarweise oder in Gruppen gehalten werden – Einzelhaltung ist verboten. Nicht gemeinsam mit Kaninchen

    Platzbedarf: für 1 bis 2 Tiere mindestens
    100 x 60 x 50 Zentimeter (L x B x H), pro weiterem Tier zusätzlich 2000 Quadratzentimeter

    Ausstattung: Schlafhöhle und erhöhte Liegeflächen sind Pflicht

Zum „Popcorn“ animieren
Regelmäßige Zuwendung und Beschäftigung wirken sich positiv auf Meerschweinchen aus. Fühlen sie sich im Auslauf sicher, zeigen sie mitunter gleich mehrere Luftsprünge hintereinander. Auch nach dem Hochnehmen und kurzen Streicheleinheiten folgt oft ein Energieschub.

Das Verhalten lässt sich häufig auch durch ein besonders beliebtes Leckerli auslösen. Bei sehr lebhaften „Popcornern“ reicht mit der Zeit oft schon der bloße Anblick der Belohnung, um die ersten Luftsprünge zu provozieren. Wird dabei konsequent ein bestimmtes Signalwort verwendet, kann das Tier dieses mit dem Futter verknüpfen. Im Idealfall genügt dann irgendwann ein schlichtes „Popcorn!“, und das Meerschweinchen hebt erwartungsvoll ab.

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