Wie Meerschweinchen „Popcorn“ machen

Laut 2. Tierhaltungsverordnung zum österreichischen Tierschutzgesetz gilt:

Nie allein: Meerschweinchen müssen paarweise oder in Gruppen gehalten werden – Einzelhaltung ist verboten. Nicht gemeinsam mit Kaninchen

Platzbedarf: für 1 bis 2 Tiere mindestens

100 x 60 x 50 Zentimeter (L x B x H), pro weiterem Tier zusätzlich 2000 Quadratzentimeter

Ausstattung: Schlafhöhle und erhöhte Liegeflächen sind Pflicht