Österreichs Football-Star in Wien auf dem Feld

Bernhard Raimann ist Österreichs Aushängeschild im American Football. Bei den Indianapolis Colts steht der Left Tackle bis 2029 mit einem 100 Millionen Dollar schweren Vertrag auf dem Feld. Bei einem seiner seltenen Besuche in der Heimat spürt man davon aber nichts. Am Samstag nimmt er beim Heimspiel der Vienna Vikings gegen Paris den Münzwurf vor. Die „Krone“ traf den 28-Jährigen zum Interview.