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Raimann im Interview

Österreichs Football-Star in Wien auf dem Feld

US-Sport
10.07.2026 18:30
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Bernhard Raimann ist Österreichs Aushängeschild im American Football. Bei den Indianapolis Colts steht der Left Tackle bis 2029 mit einem 100 Millionen Dollar schweren Vertrag auf dem Feld. Bei einem seiner seltenen Besuche in der Heimat spürt man davon aber nichts. Am Samstag nimmt er beim Heimspiel der Vienna Vikings gegen Paris den Münzwurf vor. Die „Krone“ traf den 28-Jährigen zum Interview.

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Am Freitag besuchte Bernhard Raimann das Footballzentrum Ravelinstraße in Wien. Den Ort, an dem für ihn alles begann. 

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