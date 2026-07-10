785 Tage kein Match – das lässt GAK-Goalie hoffen

Neustart beim GAK! Mit Salzburg hat Ex-ÖFB-Team-Keeper Cican Stankovic alle Fußball-Gipfel erklommen, war sechsmal Meister, fünfmal Cupsieger, hat in der Champions League gegen die Besten der Welt gespielt. Seit seinem letzten Bewerbsspiel für AEK Athen (wo er ebenfalls das Double gewann) am 15. Mai 2024 war’s aber wie abgerissen – nach 785 Tagen Matchpause kann er seine Rückkehr zwischen die Pfosten am Samstag im Test gegen Kapfenberg (Graz-Weinzödl, 17) kaum erwarten. Denn er will allen etwas beweisen.