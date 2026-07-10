785 Tage kein Match – das lässt GAK-Goalie hoffen

Ex-ÖFB-Torhüter Cican Stankovic will seine Karriere beim GAK nach langer Spielpause neu beleben. Beim Comeback am Samstag gegen Kapfenberg greift er auf die Erfahrung von 350 Profispielen gegen Superstars wie Mane, Salah, Neuer und Müller zurück.
Neustart beim GAK! Mit Salzburg hat Ex-ÖFB-Team-Keeper Cican Stankovic alle Fußball-Gipfel erklommen, war sechsmal Meister, fünfmal Cupsieger, hat in der Champions League gegen die Besten der Welt gespielt. Seit seinem letzten Bewerbsspiel für AEK Athen (wo er ebenfalls das Double gewann) am 15. Mai 2024 war’s aber wie abgerissen – nach 785 Tagen Matchpause kann er seine Rückkehr zwischen die Pfosten am Samstag im Test gegen Kapfenberg (Graz-Weinzödl, 17) kaum erwarten. Denn er will allen etwas beweisen.
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