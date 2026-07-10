Preisvergleich: Durstlöscher oft ein teurer Spaß

Starkes Stadt-Land-Gefälle

Generell orteten die Tester – wenig überraschend – ein deutliches Stadt-Land-Gefälle bei den Getränkepreisen. Im Durchschnitt liegen diese in Graz um rund acht Prozent bzw. etwa 30 Cent über jenen in den Bezirken. „Bei einer Betrachtung der gesamten Preissteigerung in Graz und in den Bezirken zeigt sich hingegen, dass diese bei knapp vier Prozent liegt. Das ist etwas mehr als die derzeitige allgemeine Inflationsrate“, informierte am Freitag AK-Marktforscherin Andrea Büdenbender.