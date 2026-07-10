Preisvergleich: Durstlöscher oft ein teurer Spaß

Die nächste Hitzewelle steht bereits vor der Tür: In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen wieder auf 30 Grad und mehr. Wer sich dann mit einem kühlen Getränk erfrischen möchte, muss dafür allerdings erneut tiefer in die Tasche greifen. Das zeigt eine aktuelle Preiserhebung der Arbeiterkammer Steiermark.
Ob das Krügerl Bier in Graz oder in Stiwoll getrunken wird, macht geschmacklich keinen Unterschied – auf der Rechnung hingegen sehr wohl. Laut aktuellem Preis-Check der Arbeiterkammer kostet ein halber Liter Bier in der Landeshauptstadt zwischen 4,80 und 6,50 Euro, in den steirischen Bezirken werden dafür zwischen 4,30 und 5,50 Euro verlangt.
Starkes Stadt-Land-Gefälle
Generell orteten die Tester – wenig überraschend – ein deutliches Stadt-Land-Gefälle bei den Getränkepreisen. Im Durchschnitt liegen diese in Graz um rund acht Prozent bzw. etwa 30 Cent über jenen in den Bezirken. „Bei einer Betrachtung der gesamten Preissteigerung in Graz und in den Bezirken zeigt sich hingegen, dass diese bei knapp vier Prozent liegt. Das ist etwas mehr als die derzeitige allgemeine Inflationsrate“, informierte am Freitag AK-Marktforscherin Andrea Büdenbender.
Auch in diesem Jahr hat die AK-Marktforschung untersucht, was gängige Getränke wie Kaffee, Bier,Spritzer, Fruchtsäfte und Aufspritzgetränke in den Grazer Lokalen und in den steirischen Bezirken kosten. Insgesamt wurden die Preise von 42 Lokalen (22 in Graz, 20 in den Bezirken) mit zusammen mehr als 700 Einzeldaten erhoben. Details zu allen Preisen finden Sie hier.
Dass sich eine genaue Auswahl des Lokals lohnt, zeigt etwa auch die Preisspanne beim Verlängerten: Für diesen muss man je nach Örtlichkeit zwischen 2,80 und 4,50 Euro hinlegen, was einer Differenz von mehr als 60 Prozent entspricht.
Bis zu 34 Grad am Montag
Pünktlich zum Ferienbeginn dürfte die Nachfrage nach Durstlöschern jedenfalls steigen. „Am Samstag sind bei Höchstwerten um die 32 Grad örtlich Gewitter möglich, am Sonntag sollte sich das Wetter stabil präsentieren“, prognostiziert Michele Salmi vom Wetterdienst Ubimet. Am Montag werden Temperaturen von bis zu 34 Grad erwartet, ab Dienstag steigt die Gewitterneigung wieder.
Alle Details zu den Getränkepreisen finden Sie hier.
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