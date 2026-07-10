Stierhatz in Pamplona verlief besonders blutig

PETA fordert Ende der Tierquälerei

Wie die Tierschutzorganisation PETA berichtete, wurden bei allen Läufen insgesamt 25 Personen verletzt, „darunter eine Person, die von einem Stier aufgespießt wurde“. Die Organisation betont dabei, dass es sich bei dem Spektakel um Tierquälerei handelt. „Während des Festivals werden rund 60 Stiere zur Unterhaltung getötet“, klärt PETA auf. Viele Tiere rutschen auf dem unebenen Boden der engen Gassen aus, prallen gegen Absperrungen oder stoßen zusammen. Nach der Stierhatz werden den Stieren in der Arena Lanzen in Rücken und Nacken gestoßen, zudem werden ihnen mit Widerhaken versehene Banderillas ins Fleisch gerammt.