Preisgekrönter Fotograf: Wie gutes Bild entsteht

Vom Spinnenfüttern im eigenen Garten zum preisgekrönten Wildlife-Fotografen: Bernhard Schubert fängt mit seiner Kamera die faszinierendsten Momente der Tierwelt ein. Im Interview spricht der Zoologe über den schmalen Grat zwischen Ethik und dem perfekten Bild, den anhaltenden Foto-Boom und das Geheimnis hinter dem Ruf des Zipfelkrötenfroschs.
Ob tänzelnde Kraniche, grinsende Geckos oder „fliegende“ Nasenaffen: Bernhard Schubert hat schon viel gesehen und vor allem fotografiert. Der studierte Zoologe hat seine Leidenschaft für die Natur zum Beruf gemacht und bestreitet seinen Lebensunterhalt seit Jahren erfolgreich als professioneller Natur- und Wildlife-Fotograf. Unter anderem wurde er bereits mehrfach zum österreichischen Naturfotografen des Jahres gewählt, 2020 vom britischen Natural History Museum als „NHM Wildlife Photographer of the Year“ ausgezeichnet und 2022 zum „Nature Photographer of the Year“ gekürt.
Aktuell sind einige seiner Arbeiten auf dem Foto-Festival „La Gacilly“ in Baden zu bestaunen. Krone+ traf den Wiener Neustädter, um über die Herausforderungen seines Berufs, Tipps und Tricks für Einsteiger und den Zipfelkrötenfrosch zu plaudern.
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