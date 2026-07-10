Preisgekrönter Fotograf: Wie gutes Bild entsteht

Ob tänzelnde Kraniche, grinsende Geckos oder „fliegende“ Nasenaffen: Bernhard Schubert hat schon viel gesehen und vor allem fotografiert. Der studierte Zoologe hat seine Leidenschaft für die Natur zum Beruf gemacht und bestreitet seinen Lebensunterhalt seit Jahren erfolgreich als professioneller Natur- und Wildlife-Fotograf. Unter anderem wurde er bereits mehrfach zum österreichischen Naturfotografen des Jahres gewählt, 2020 vom britischen Natural History Museum als „NHM Wildlife Photographer of the Year“ ausgezeichnet und 2022 zum „Nature Photographer of the Year“ gekürt.