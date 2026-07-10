Aufgespritzte Lippen: Viele wollen Lehrerin helfen

Obwohl vom Schulinspektor und Direktor positiv bewertet, hat die Bildungsdirektion den Vertrag der Quereinsteigerin Melanie Stanojevic an der Berufsschule für Schönheit in Innsbruck nicht verlängert. Ihre aufgespritzten Lippen gefielen Kolleginnen nicht, eine Mobbingmaschinerie startete, Melanie musste jetzt gehen.