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Trikot-Überraschung für Arnautovic bei Roter Stern

Fußball International
10.07.2026 18:25
Marko Arnautovic erhält eine neue Rückennummer.
Marko Arnautovic erhält eine neue Rückennummer.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach den WM-Tränen folgt für Marko Arnautovic eine Überraschung bei seinem Verein Roter Stern Belgrad. Wie die Serben am Freitag verkündet haben, erhält der ÖFB-Rekordspieler eine neue Rückennummer. 

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Bisher trug Arnautovic bei Roter Stern ein Trikot mit der Rückennummer 89 – in Anlehnung an sein Geburtsjahr. Diese Zeiten sind nun vorbei, denn wie der Verein am Freitag verkündete, bekommt der Österreicher nun eine neue Nummer.

„Red Star gibt bekannt, dass der erfahrene Stürmer Marko Arnautovic die neue Nummer sieben unserer Mannschaft ist“, so der Klub aus Belgrad in einer Story auf Instagram, die sogleich auch von Arnautovic selbst geteilt wurde. 

Nach der WM ist vor der neuen Saison
Es ist jene Nummer, die er auch im Nationalteam ausgewählt hatte. Nach dem bitteren WM-Aus gegen Spanien (0:3) im Sechzehntelfinale hatte Arnautovic allerdings das Ende seiner Karriere als Teamspieler angekündigt. 

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Dennoch sprüht der Routinier noch vor Tatendrang: Während andere WM-Teilnehmer nach dem strapaziösen Turnier ihren Urlaub genießen, hat sich Arnautovic schon wieder bei seinem Verein zurückgemeldet. Schon am 17. Juli startet Roter Stern gegen Macva in die neue Saison. Wenige Tage später steht dann die Qualifikation für die Champions League auf dem Programm. 

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