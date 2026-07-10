Trikot-Überraschung für Arnautovic bei Roter Stern

Dennoch sprüht der Routinier noch vor Tatendrang: Während andere WM-Teilnehmer nach dem strapaziösen Turnier ihren Urlaub genießen, hat sich Arnautovic schon wieder bei seinem Verein zurückgemeldet. Schon am 17. Juli startet Roter Stern gegen Macva in die neue Saison. Wenige Tage später steht dann die Qualifikation für die Champions League auf dem Programm.