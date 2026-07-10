„Der Sachsenring passt gut zu meiner Situation“

Auf seiner Lieblingsstrecke fährt Marc Marquez in eigener Liga: neun Siege in zehn MotoGP-Rennen. In seiner Kolumne erklärter, woran das liegt.
Es gibt Rennstrecken, zu denen man ganz natürlich eine Verbindung aufbaut, und der Sachsenring gehörte für mich schon immer dazu. Wir kommen von Assen hierher, wo wir wussten, dass es ein schwieriges Wochenende werden würde. Trotzdem ist es uns gelungen, wichtige Punkte für die Meisterschaft zu holen. In einer so engen und hart umkämpften Saison gibt es Rennen, bei denen das Hauptziel einfach darin besteht, den Schaden so gering wie möglich zu halten.
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