Glanz & Glamour! Hauch von Hollywood in Wimbledon

Am Tag der Männer-Halbfinali sind in Wimbledon erneut zahlreiche Promis zu sehen. Eine ganze Reihe von Stars verfolgt das Spitzentennis im All England Lawn Tennis and Croquet Club. Zu ihnen gehören auch einige Hollywoodstars.
Dustin Hoffman (88) etwa besucht das Turnier gemeinsam mit seiner langjährigen Ehefrau Lisa Hoffman (71) und zeigt sich im Polohemd und mit Sneakern eher sportlich.
Die Promis im feinsten Look
Keira Knightley (41) setzt dagegen in einem sommerlich weißen Midikleid auf einen glamouröseren Auftritt. Hand in Hand erscheint sie mit ihrem Ehemann James Righton (42) auf dem Gelände. Die Schauspielerin ist seit 2013 mit dem Musiker verheiratet und hat mit ihm zwei Kinder.
Fotos: Promis in Wimbledon
Unter den Gästen finden sich zudem viele weitere bekannte Namen aus Film und Fernsehen. So besucht „Rogue One“-Darstellerin Felicity Jones (42) das Turnier gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Regisseur Charles Guard (50). Ebenfalls vor Ort sind „Saltburn“-Star Richard E. Grant (69), der britische „Hobbit“-Darsteller Martin Freeman (54), „Bridgerton“-Darsteller Luke Thompson (38), die britische Schauspielerin Lesley Manville (70) und „Dr. House“-Star Hugh Laurie (67). Zu sehen sind auch Rami Malek (45) und Benedict Cumberbatch (49) und Damian Lewis (55).
Der amerikanische Designer Tom Ford (64) erscheint in Begleitung des britischen Schauspielers George MacKay (34). Auch „Vogue“-Ikone Anna Wintour (76) zählt erneut zu den Gästen, ebenso wie „Elvis“-Regisseur Baz Luhrmann (63) sowie Fußballer Virgil van Dijk (35/FC Liverpool).
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