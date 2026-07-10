Glanz & Glamour! Hauch von Hollywood in Wimbledon

Unter den Gästen finden sich zudem viele weitere bekannte Namen aus Film und Fernsehen. So besucht „Rogue One“-Darstellerin Felicity Jones (42) das Turnier gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Regisseur Charles Guard (50). Ebenfalls vor Ort sind „Saltburn“-Star Richard E. Grant (69), der britische „Hobbit“-Darsteller Martin Freeman (54), „Bridgerton“-Darsteller Luke Thompson (38), die britische Schauspielerin Lesley Manville (70) und „Dr. House“-Star Hugh Laurie (67). Zu sehen sind auch Rami Malek (45) und Benedict Cumberbatch (49) und Damian Lewis (55).