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Wegen Mourinho

Sami Khedira kehrt zu Real Madrid zurück

Fußball International
10.07.2026 18:24
Sami Khedira wurde 2014 mit Deutschland Weltmeister
Sami Khedira wurde 2014 mit Deutschland Weltmeister(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sami Khedira kehrt zu Real Madrid zurück! Deutschlands Weltmeister von 2014 verstärkt ab sofort den Trainerstab von Neo-Coach Jose Mourinho und feiert damit fünf Jahre nach seinem Karriereende sein Comeback.

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Nach seiner Zeit bei Real (2010 bis 2015) spielte Khedira für Juventus Turin und zum Abschluss seiner Karriere für Hertha BSC. Anfang 2021 beendete der 39-Jährige seine aktive Laufbahn.und war zueltzt Experte bei DAZN.

Mourinho wird am 1. August mit einem Testspiel gegen die Fiorentina im Klagenfurter Wörtherseestadion seinen Einstand als Chefcoach nach seiner Rückkehr zu den Madrilenen geben.

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Real spielte zuletzt 2021 in einem Test in Klagenfurt gegen Milan. Der Club verpasste im Vorjahr einen Titelgewinn, Alvaro Arbeloa musste als Trainer gehen. David Alaba hat Real nach Saisonende verlassen, sein Vertrag in Spaniens Hauptstadt ist ausgelaufen.

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