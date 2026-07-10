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Zoll, Einfuhr, Strafen

Achtung! So teuer können Ihnen Souvenirs kommen

Recht beraten
10.07.2026 18:00
Wer schaut und shoppt nicht gerne im Urlaub? Aber passen Sie auf, was Sie nach Hause mitnehmen ...
Wer schaut und shoppt nicht gerne im Urlaub? Aber passen Sie auf, was Sie nach Hause mitnehmen wollen!(Bild: Krone-Collage/Krone Multimedia)
Wer schaut und shoppt nicht gerne im Urlaub? Aber passen Sie auf, was Sie nach Hause mitnehmen ...
Wer schaut und shoppt nicht gerne im Urlaub? Aber passen Sie auf, was Sie nach Hause mitnehmen wollen!(Bild: Krone-Collage/studio v-zwoelf - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Mitbringsel aus dem Urlaub für die Lieben daheim, als Andenken für sich selbst – oder einfach, weil gewisse Produkte vor Ort billiger, exotischer, ausgefallener sind als Zuhause: Ja, Souvenirs sind an sich eine nette Idee. Allein: Wer nicht aufpasst, könnte für Erinnerungsstücke Abgaben und Strafen zahlen – oder sogar ins Gefängnis gehen!

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Wie schnell aus einem vermeintlich harmlosen Andenken ein finanzieller Albtraum werden kann, zeigte zuletzt der Fall einer Französin: Die Touristin wollte Ende Mai 40 Kilo Sand, Muscheln und Steine aus Sardinien mitnehmen. Das ist dort aber strengstens verboten – bei Geldbußen bis zu 3000 Euro.

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