Achtung! So teuer können Ihnen Souvenirs kommen

Mitbringsel aus dem Urlaub für die Lieben daheim, als Andenken für sich selbst – oder einfach, weil gewisse Produkte vor Ort billiger, exotischer, ausgefallener sind als Zuhause: Ja, Souvenirs sind an sich eine nette Idee. Allein: Wer nicht aufpasst, könnte für Erinnerungsstücke Abgaben und Strafen zahlen – oder sogar ins Gefängnis gehen!