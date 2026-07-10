Achtung! So teuer können Ihnen Souvenirs kommen

Mitbringsel aus dem Urlaub für die Lieben daheim, als Andenken für sich selbst – oder einfach, weil gewisse Produkte vor Ort billiger, exotischer, ausgefallener sind als Zuhause: Ja, Souvenirs sind an sich eine nette Idee. Allein: Wer nicht aufpasst, könnte für Erinnerungsstücke Abgaben und Strafen zahlen – oder sogar ins Gefängnis gehen!
Wie schnell aus einem vermeintlich harmlosen Andenken ein finanzieller Albtraum werden kann, zeigte zuletzt der Fall einer Französin: Die Touristin wollte Ende Mai 40 Kilo Sand, Muscheln und Steine aus Sardinien mitnehmen. Das ist dort aber strengstens verboten – bei Geldbußen bis zu 3000 Euro.
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