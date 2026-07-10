Rekordhitze legt jetzt erst so richtig los

Das Christkind wird in Österreich mit Schnee, Kälte und natürlich Geschenken assoziiert. In Peru läuft den Fischern dagegen ein kalter Schauer über den Rücken. Denn das Wetterphänomen El Niño (spanisch für „kleiner Junge“ oder „Christkind“) lässt die Fischerei im östlichen Pazifik komplett einbrechen.