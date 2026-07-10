Sie spielte Mann Liebe vor – 790.000 Euro weg

Am Weg zu Treffen festgenommen

Für Donnerstag hatten die beiden ein erneutes Treffen in einem Lokal in Wien-Leopoldstadt vereinbart. Noch am Weg zu dem Lokal klickten für die Rumänin jedoch aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft die Handschellen. Nach der Festnahme durch Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurde die Verdächtige in eine Justizanstalt überstellt.