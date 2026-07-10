Wettbieten um Österreichs Tischtennisass in Indien

An jedem der sieben Tische saßen die Vertreter eines Teams und hoben eifrig ihre Taferl, ehe am Ende herauskam: Meistbieter Ahmedabad verpflichtet Österreichs Tischtennis-Ass Sofia Polcanova, die nun ab heute bei „Ultimate Table Tennis“ in Indien spielt – und das wegen Wettmanipulationen in der Vergangenheit unter strengen Auflagen.