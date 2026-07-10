Wettbieten um Österreichs Tischtennisass in Indien

An jedem der sieben Tische saßen die Vertreter eines Teams und hoben eifrig ihre Taferl, ehe am Ende herauskam: Meistbieter Ahmedabad verpflichtet Österreichs Tischtennis-Ass Sofia Polcanova, die nun ab heute bei „Ultimate Table Tennis“ in Indien spielt – und das wegen Wettmanipulationen in der Vergangenheit unter strengen Auflagen.
Eifrig wurden die Taferl gehoben und geboten bis sich schließlich die Ahmedabad APL Pipers den Zuschlag sicherten! Damit war klar, dass Österreichs Tischtennis-Ass Sofia Polcanova ab in der Ultimate Table Tennis (UTT) in Indien spielt.
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