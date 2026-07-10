Alarm: Falsche Polizisten suchen nach Opfern!

Als Frau oder eben Herr Inspektor geben sich zurzeit vor allem in Traisen im Bezirk Lilienfeld unbekannte Anrufer aus. Ob man denn wisse, dass die Nachbarin gerade ausgeplündert worden sei. Doch der wahre Hintergrund ist, dass die skrupellosen Kriminellen durch geschicktes Befragen wissen wollen, ob denn die jeweilige Person alleinstehend oder gar abwesend ist, um dann gezielt Einbruchscoups verüben zu können. Zusätzlich versucht die gefährliche Bande, an Informationen zu kommen, indem sie Beamtinnen als „Telefonspäher“ ausschickt.