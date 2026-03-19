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Rechtliche Lage

Keine Überstunden für lau! Das sollten Sie wissen

Recht beraten
19.03.2026 05:00
Gerne arbeiten, aber nicht (ständig) umsonst: Österreicher wollen faire Bezahlung bzw. Abgeltung ...
Gerne arbeiten, aber nicht (ständig) umsonst: Österreicher wollen faire Bezahlung bzw. Abgeltung von Mehr- und Überstunden.(Bild: Elnur Amikishiyev)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Überstunden gehören in Österreich zum Alltag – die Bezahlung derer aber nicht unbedingt: Laut ÖGB haben Arbeitnehmer im Vorjahr 45,9 Millionen Über- und Mehrstunden geleistet, ohne dafür finanziell oder zeitlich entlohnt zu werden. Wir wissen, wie Sie zu Ihrem Recht kommen!

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Mit den nicht abgegoltenen Über- und Mehrstunden entgingen den Beschäftigten im Vorjahr dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) zufolge etwa 2,5 Milliarden Euro Bruttoentgelt. 2024 sah die Lage nicht viel anders aus: Rund 42,3 Millionen Stunden blieben nicht berücksichtigt; das waren etwa 2,26 Milliarden Euro Bruttoentgelt, die uns entgingen. 

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