Keine Überstunden für lau! Das sollten Sie wissen

Überstunden gehören in Österreich zum Alltag – die Bezahlung derer aber nicht unbedingt: Laut ÖGB haben Arbeitnehmer im Vorjahr 45,9 Millionen Über- und Mehrstunden geleistet, ohne dafür finanziell oder zeitlich entlohnt zu werden. Wir wissen, wie Sie zu Ihrem Recht kommen!