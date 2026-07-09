Mehrere Schläge: Frau flüchtet in Wien vor Ehemann

Ein heftiger Angriff auf die eigene Ehefrau hat am Mittwoch in Wien-Favoriten einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 25-jähriger Mann soll im Zuge eines Streits die 30-Jährige geschlagen haben. Die verletzte Frau konnte sich aus der gemeinsamen Wohnung retten und flüchtete zu einer Nachbarin.