Mehrere Schläge: Frau flüchtet in Wien vor Ehemann

Ein heftiger Angriff auf die eigene Ehefrau hat am Mittwoch in Wien-Favoriten einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 25-jähriger Mann soll im Zuge eines Streits die 30-Jährige geschlagen haben. Die verletzte Frau konnte sich aus der gemeinsamen Wohnung retten und flüchtete zu einer Nachbarin.
Als die alarmierten Beamten kurz nach 7 Uhr eintrafen, fanden sie die 30-Jährige weinend und mit sichtbaren Verletzungen in der Wohnung der Nachbarin vor. Ihr Ehemann befand sich zu diesem Zeitpunkt mit dem gemeinsamen minderjährigen Kind in der Wohnung.
Wohl bereits mehrmals misshandelt
Nach bisherigen Ermittlungen soll es nicht der erste Gewaltvorfall gewesen sein. Der 25-Jährige steht im Verdacht, seine Ehefrau bereits in der Vergangenheit mehrfach misshandelt zu haben.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die verletzte Frau wurde von der Berufsrettung Wien medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
Gegen den 25-Jährigen sprachen die Beamten ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er nach seiner Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt.
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