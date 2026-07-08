Zwischen Traumreisen und Schweinepenis-Snacks

Es ist Urlaubszeit! Grund genug, um auch mit unseren Promis darüber zu plaudern. Von schönen und berührenden Kindheitserinnerungen bis zu ziemlich speziellen Essens‑Erlebnissen sowie ganz persönlichen Urlaubstipps: Vera Russwurm, Peter Stöger, Dirk Heidemann & Co. haben so einiges zu erzählen!