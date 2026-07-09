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Auf Knall folgte Feuer

Taxi in Vollbrand: Fahrgäste konnten sich retten

Steiermark
09.07.2026 11:25
Spektakuläre Szenen spielten sich Mittwochabend nahe Graz ab.
Spektakuläre Szenen spielten sich Mittwochabend nahe Graz ab.(Bild: FF Hart bei Graz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Mit dem Schrecken davon kamen am Mittwochabend drei Menschen in Hart bei Graz. Ihr Taxi geriet während der Fahrt aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Alle Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen.

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Gegen 20.17 Uhr war am Mittwoch ein 72-jähriger Grazer mit einem Taxi auf der Rupertistraße (L325) in Hart bei Graz unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich zwei Fahrgäste im Alter von 31 und 32 Jahren aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Nach Angaben der Insassen war während der Fahrt plötzlich ein lauter Knall zu hören. Kurz darauf geriet der Pkw aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Meterhohe Rauchsäule
Die drei Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und verständigten die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Hart bei Graz wurde um 20.19 Uhr alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war der in Vollbrand stehende Pkw weithin sichtbar.

Die Mitglieder der FF Hart bei Graz bekamen das Feuer rasch unter Kontrolle.
Die Mitglieder der FF Hart bei Graz bekamen das Feuer rasch unter Kontrolle.(Bild: FF Hart bei Graz)
(Bild: FF Hart bei Graz)
(Bild: FF Hart bei Graz)
(Bild: FF Hart bei Graz)

Nach der Absicherung der Einsatzstelle begann die Feuerwehr mit der Schaumlöschanlage des Mehrzweckfahrzeugs mit den Löscharbeiten. Nach dem Eintreffen eines weiteren Einsatzfahrzeugs wurde der Brand zusätzlich mit einem Schnellangriff und einem C-Rohr bekämpft. Anschließend banden die Einsatzkräfte ausgelaufene Betriebsmittel mit Ölbindemittel und unterstützten das Abschleppunternehmen beim Abtransport des ausgebrannten Fahrzeugs.

Die Feuerwehr Hart bei Graz stand mit 18 Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Das Taxi brannte vollständig aus. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Kurz nach 23 Uhr war der Einsatz beendet.

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