Taxi in Vollbrand: Fahrgäste konnten sich retten

Gegen 20.17 Uhr war am Mittwoch ein 72-jähriger Grazer mit einem Taxi auf der Rupertistraße (L325) in Hart bei Graz unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich zwei Fahrgäste im Alter von 31 und 32 Jahren aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Nach Angaben der Insassen war während der Fahrt plötzlich ein lauter Knall zu hören. Kurz darauf geriet der Pkw aus bislang unbekannter Ursache in Brand.