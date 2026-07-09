In den Ferien werden die Kinder nur im See nass

Derzeit sind nur fünf der 50 Messstellen in Oberösterreich auf „grün“, alle anderen zeigen niedrigen oder sehr niedrigen Stand an. Und auch die Hälfte der Bäche und Flüsse sind schon auf alarmierendem Niedrigwasserstand – nur noch beim Hallstätter- und Traunsee und bei der Donau unterhalb von Linz zeigen die Pegel Mittelwasser.