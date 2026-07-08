Ex-Miss handelt jetzt mit Schönheits-Operationen

Die ehemalige „Miss Austria“ Carmen Knor (ehemals Stamboli) macht ihr Hobby zum Beruf: Beriet sie einst nur ihre Freundinnen, die auf der Suche nach guten Schönheitschirurgen waren, kann den Service nun jede/r buchen. Welche moralischen Grenzen sie dabei zieht? Das hat sie Sasa Schwarzjirg verraten.