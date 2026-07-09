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Verlust für Musikwelt

Britische Sängerin Bonnie Tyler (75) gestorben

Society International
09.07.2026 11:14
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Bonnie Tyler (75) ist verstorben. Mit Hits wie „Total Eclipse of the Heart“, ihrer wilden Mähne und ihrer markanten Reibeisenstimme war sie seit ihrem Debüt 1976 mit „Lost in France“ eine Fixgröße in der Musikwelt.

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„Bonnies Familie und ihr Team geben mit tiefem Bedauern bekannt, dass Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit, wegen der sie behandelt wurde, verstorben ist“, heißt es in einem Statement auf der Website der walisischen Künstlerin.

Weiter heißt es: „Wir werden in Kürze eine weitere Erklärung abgeben, bitten aber bis dahin um Wahrung der Privatsphäre, um diese Tragödie verarbeiten zu können.“

Bilder von Bonnie Tyler:

Entdeckt wurde Tyler Mitte der 70er Jahre von einem Talentsucher, allerdings zufällig. Er hatte ...
Entdeckt wurde Tyler Mitte der 70er Jahre von einem Talentsucher, allerdings zufällig. Er hatte sich im Stockwerk geirrt und hörte Bonnie singen.(Bild: APA-Images / dpa Picture Alliance / Fryderyk Gabowicz)
Gleich ihre Debütsingle „Lost In France“, die 1976 erschien, machte die junge Sängerin mit der ...
Gleich ihre Debütsingle „Lost In France“, die 1976 erschien, machte die junge Sängerin mit der blonden Mähne bekannt. Ein Jahr später wurde „It‘s A Heartache“ ein globaler Hit und Tyler ein Star.(Bild: AFP/PHILIPPE WOJAZER)
Für die aufbauende Hymne „Yes I Can“ arbeitete Tylers langjähriger Produzent David Mackay mit ...
Für die aufbauende Hymne „Yes I Can“ arbeitete Tylers langjähriger Produzent David Mackay mit dem Österreicher zusammen. „Er ist fantastisch! Er hat junge Energie in diesen Song gepackt. Daher klingt das Lied sehr aktuell“, schwärmte Tyler damals.(Bild: AFP/GEORGES BENDRIHEM)
Privat fand Tyler ihr Glück fernab des Rampenlichts. Seit 1973 war sie mit dem ehemaligen ...
Privat fand Tyler ihr Glück fernab des Rampenlichts. Seit 1973 war sie mit dem ehemaligen britischen Judoka Robert Sullivan verheiratet.(Bild: AFP/PIERRE GUILLAUD)
(Bild: AP/Alastair Grant)
Bis heute gilt das 1988 veröffentlichte Album „Hide Your Heart“ als rätselhafter Misserfolg. Es ...
Bis heute gilt das 1988 veröffentlichte Album „Hide Your Heart“ als rätselhafter Misserfolg. Es enthielt die Single „The Best“, die erst durch Tina Turner weltberühmt wurde, und „Save Up All Your Tears“, mit der Cher und Robin Beck große Erfolge feierten. Dauerhaft in Amerika etablieren konnte sich Bonnie Tyler trotz einzelner Hits nicht.(Bild: APA-Images / PA / Dominic Lipinski)
(Bild: AP/Alastair Grant, Krone KREATIV)

Konzert in Wien geplant
Tyler wurde seit Ende April in einem Krankenhaus in Portugal behandelt. Sie war wegen eines Darmdurchbruchs Anfang Mai notoperiert worden. Anschließend verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand, sie fiel ins Koma. Daraus erwachte sie im Juni. Krankheitsbedingt hatte eine ursprünglich für diesen Sommer geplante Tournee abgesagt werden müssen.

Ihr Management war optimistisch, dass die Rocksängerin auf die Bühne zurückkehren kann. Am 24. November war auch im Wiener Gasometer ein Konzert geplant.

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Geboren wurde Bonnie Tyler als Gaynor Hopkins am 8. Juni 1951 im walisischen Skewen. Schon als Kind schrieb sie Songtexte aus dem Fernsehen ab und sang sie in ihre Haarbürste. Bei einem lokalen Gesangswettbewerb belegte sie den zweiten Platz. „Ich war damals sehr, sehr schüchtern, das glaubt man kaum“, sagte sie später. Den Künstlernamen hatte sie erfunden, um Verwechslungen mit der Sängerin Mary Hopkin zu vermeiden.

Seit 1973 verheiratet
Insgesamt mehr als 80 Singles und 18 Studioalben hat die Waliserin veröffentlicht. In ihrer langen Karriere hatte Tyler, die seit vielen Jahren an der Algarve lebte, viele Hits. Privat fand Tyler ihr Glück fernab des Rampenlichts. Seit 1973 war sie mit dem ehemaligen britischen Judoka Robert Sullivan verheiratet. Er begleitete sie auf allen Konzertreisen. Er und Tyler blieben kinderlos.

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