Britische Sängerin Bonnie Tyler (75) gestorben

Bonnie Tyler (75) ist verstorben. Mit Hits wie „Total Eclipse of the Heart“, ihrer wilden Mähne und ihrer markanten Reibeisenstimme war sie seit ihrem Debüt 1976 mit „Lost in France“ eine Fixgröße in der Musikwelt.
„Bonnies Familie und ihr Team geben mit tiefem Bedauern bekannt, dass Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit, wegen der sie behandelt wurde, verstorben ist“, heißt es in einem Statement auf der Website der walisischen Künstlerin.
Weiter heißt es: „Wir werden in Kürze eine weitere Erklärung abgeben, bitten aber bis dahin um Wahrung der Privatsphäre, um diese Tragödie verarbeiten zu können.“
Bilder von Bonnie Tyler:
Konzert in Wien geplant
Tyler wurde seit Ende April in einem Krankenhaus in Portugal behandelt. Sie war wegen eines Darmdurchbruchs Anfang Mai notoperiert worden. Anschließend verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand, sie fiel ins Koma. Daraus erwachte sie im Juni. Krankheitsbedingt hatte eine ursprünglich für diesen Sommer geplante Tournee abgesagt werden müssen.
Ihr Management war optimistisch, dass die Rocksängerin auf die Bühne zurückkehren kann. Am 24. November war auch im Wiener Gasometer ein Konzert geplant.
Geboren wurde Bonnie Tyler als Gaynor Hopkins am 8. Juni 1951 im walisischen Skewen. Schon als Kind schrieb sie Songtexte aus dem Fernsehen ab und sang sie in ihre Haarbürste. Bei einem lokalen Gesangswettbewerb belegte sie den zweiten Platz. „Ich war damals sehr, sehr schüchtern, das glaubt man kaum“, sagte sie später. Den Künstlernamen hatte sie erfunden, um Verwechslungen mit der Sängerin Mary Hopkin zu vermeiden.
Seit 1973 verheiratet
Insgesamt mehr als 80 Singles und 18 Studioalben hat die Waliserin veröffentlicht. In ihrer langen Karriere hatte Tyler, die seit vielen Jahren an der Algarve lebte, viele Hits. Privat fand Tyler ihr Glück fernab des Rampenlichts. Seit 1973 war sie mit dem ehemaligen britischen Judoka Robert Sullivan verheiratet. Er begleitete sie auf allen Konzertreisen. Er und Tyler blieben kinderlos.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.